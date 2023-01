Presidente angolano deixa Abu Dhabi com promessas de energias renováveis e três novos acordos

Cerca de 77% da eletricidade produzida em Angola virá de energias renováveis até 2025, anunciou hoje o Presidente angolano, numa conferência em Abu Dhabi, onde testemunhou também a assinatura de acordos na área dos transportes e energias.João Lourenço, que participou hoje num painel sobre Energia Limpa em África, no âmbito da Semana da Sustentabilidade de Abu Dhabi 2023, disse que Angola produz atualmente 73% de energia a partir de fontes "não poluentes", nomeadamente centrais hidroelétricas e parques solares, segundo uma nota divulgada na página da Presidência no Facebook.O chefe de Estado angolano sublinhou, na sua intervenção, que o país traçou ações complementares no domínio da gestão sustentável, nomeadamente com a construção de barragens hidroelétricas.João Lourenço revelou também que Angola está a dar os primeiros passos para a produção de hidrogénio verde e que vai avançar com a energia eólica, diversificando assim as fontes de produção não poluentes.No âmbito desta Semana da Sustentabilidade, Angola e os EAU assinaram também hoje, em Abu Dhabi, três acordos de cooperação nos domínios dos transportes e energias renováveis.Segundo a Presidência angolana, o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, assinou um acordo que liga o seu setor à empresa Masdar, ao abrigo do qual esta produzirá em Angola até dois gigawatts de energia, com uma primeira fase de 500 megawatts.O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, assinou um instrumento jurídico com a Abu Dhabi Ports Company, que "vai assegurar uma cooperação mais estreita e troca de informações nas áreas de cooperação já estabelecidas".Foi também assinado com a empresa emirati Ad Ports Group um acordo com vista à reabilitação e modernização da operadora de transporte e logística, Unicargas.