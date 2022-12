João Lourenço: "Temos muito sol a desperdiçar-se"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente de Angola, João Lourenço, defendeu que África deve ter um papel relevante na ordem energética que está a ser desenhada fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia.



"Nós contamos para a economia mundial e, por contarmos, acreditamos que África possa ser também parte da solução para os grandes problemas atuais como os ligados à geração de energia", declarou o chefe de Estado angolano na segunda feira, dia 13 de dezembro, em Washington, durante um debate no congresso norte-americano promovido pelo Exim Bank, banco norte-americano para as importações e exportações no âmbito da cimeira EUA-África.





O líder angolano disse que África é o "continente do presente". "Nós em África temos muito sol a desperdiçar-se, que se aproveita muito pouco, para a praia, mas é preciso fazer mais, usar essa vantagem natural para se produzir energia abundante", sublinhou.



Um dos objetivos desta ação passa por atrair investimento. Por isso, num encontro que reuniu a alta finança, empresários e gestores de topo, João Lourenço defendeu que "África conta para a economia global" e que é "uma questão de justiça incluir o continente no seio do G 20", tal como defendeu recentemente Joe Biden, Presidente dos EUA.





João Lourenço também não fugiu ao tema da corrupção, o elefante que surge na sala sempre que se fala de investimento no continente africano. O líder angolano afirmou que combate à corrupção como uma questão de segurança nacional, explicando que "quando os recursos que são de todos acabam desencaminhados para os bolsos de uns poucos, prejudicando o investimento do Estado em infraestruturas, equipamentos sociais como hospitais, estradas, pontes, escolas, isso leva ao descontentamento da população, a revoltas, a golpes de estado e outros males e riscos, pondo em causa a estabilidade do país".



O chefe de Estado fez questão de sublinhar que o fenómeno corrupção "existe em toda a parte, é inerente à dinâmica da economia de mercado, mas o que é preciso que aconteça sempre é que não se tolere a impunidade; apoderar-se dos recursos públicos, que pertencem a todos e não acontecer nada, isso é que é mau", concluiu.