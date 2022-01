Presidente angolano recusa recuo na abertura democrática ou combate à corrupção

O Presidente angolano negou hoje ter recuado no combate à corrupção e na abertura democrática durante o seu mandato, considerando "atos nefastos" o culto da personalidade ou a bajulação dos dirigentes."Se repararem bem, o povo angolano habituou-se a ver na nota do kwanza o rosto dos Presidentes da República de Angola. Agora haveria mais uma, se eu fosse a favor da bajulação, do culto à personalidade, os kwanzas que tenho no bolso teriam lá a minha cara, mas não têm e eu é que sou o Presidente. Não precisava de fazer nada, era só ficar calado e essa terceira cara, que é a minha, apareceria", disse João Lourenço durante uma entrevista coletiva realizada hoje em Luanda, concedida a cinco órgãos da comunicação social, quatro angolanos e a Agência Lusa.De acordo com João Lourenço, por não apoiar o culto à personalidade e a bajulação, foi por sua iniciativa que essa decisão foi tomada em Conselho de Ministros.João Lourenço comentou também as críticas relativas a um alegado recuo de abertura democrática no país, face ao que se verificou no início do seu mandato.O Presidente angolano salientou que fez uma grande abertura, citando os casos da transmissão das plenárias da Assembleia Nacional nos órgãos públicos, a permissão de expansão do sinal da rádio Ecclesia para todo o país e o reconhecimento público e pedido de perdão pelas vítimas do 27 de maio de 1977, o que considerou "um sinal claro de abertura"."Houve um recuo em quê? Era bom que apresentassem factos, que já tínhamos avançado e recuamos, por acaso a gente disse à Assembleia Nacional para deixar de emitir em direto? Não! Dissemos à rádio Ecclesia que a partir de agora demos o dito por não dito, recua, não há transmissão em todo o território? Não! Então em quê", interrogou.O chefe de Estado angolano afirmou que o mesmo se diz sobre o combate à corrupção. "Muitos dizem 'começou bem, mas agora está a recuar'. Eu dei-vos números. Qual é o recuo que há no combate à corrupção? Qual é o recuo que há na abertura democrática no país? Deem-me factos, eu não conheço", salientou.O Presidente angolano informou que de 2017 à presente data, a Procuradoria-Geral da República instruiu mais de 2.300 processos, "apenas aos chamados crimes de colarinho branco ou crimes contra a economia", dos quais 330 transitaram em julgado, tendo 26 terminado em condenações, alguns dos quais em segunda instância.