Ucrânia: Putin informou João Lourenço sobre objetivos da "operação especial" para proteger Donbass

Vladimir Putin falou hoje ao telefone com João Lourenço, por iniciativa do Presidente angolano, como relata o serviço de imprensa do Kremlin.Segundo a agência russa RIA Novosti, a pedido de João Lourenço, o Presidente Putin "informou sobre as causas e objetivos da operação militar especial para proteger o Donbass e também fez avaliações fundamentais da situação das negociações com representantes ucranianos".A "satisfação com o nível de relações amistosas alcançadas foi expressa por ambos os lados", indica a agência russa."Os compromissos com o seu desenvolvimento, incluindo a cooperação das esferas comercial, económica, científica e técnica" foram igualmente assinalados na convers, adianta.O Presidente angolano conversou hoje ao telefone com o Presidente russo, Vladimir Putin, e com o Presidente do Conselho de Ministros italiano, Mario Draghi, visando um "cessar-fogo imediato e o regresso às conversações" devido ao conflito na Ucrânia.João Lourenço conversou com ambos os dirigentes em momentos diferentes e o diálogo, como refere uma nota da Secretaria de Imprensa do Presidente angolano.As conversas decorreram em ambiente de "bastante cordialidade e visaram conseguir-se um cessar-fogo imediato".Tiveram também como propósito "o regresso à mesa das conversações para a busca de uma paz duradoura não apenas para a Ucrânia mas também para a Europa".