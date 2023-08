Bolsa de Cabo Verde realiza seis emissões de obrigações este ano somando 18,4 milhões de euros

A Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) já realizou seis séries de emissões de obrigações diversas este ano, totalizando 2,03 mil milhões de escudos (18,4 milhões de euros), avançou esta terça-feira o presidente da instituição.Ao discursar na sessão especial de apresentação dos resultados da Oferta Particular de Obrigações Verdes (Green Bonds) por parte da Águas de Ponta Preta (APP), Miguel Monteiro avançou que das seis obrigações realizadas, três foram municipais e outras tantas 'corporate'.As emissões municipais foram subscritas uma pela Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão e duas pela ilha do Sal, enquanto as 'corporate' foram concretizadas pela Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH), pelo banco iiB e agora pela APP."As seis séries de emissões de obrigações diversas até ao momento ascenderam ao montante global de 2,03 mil milhões de escudos (18,4 milhões de euros), cerca de 36% do montante total de emissões de obrigações do ano de 2022", contabilizou o presidente.Miguel Monteiro sublinhou que no quadro do projeto Blu-X, uma plataforma para subscrição de obrigações para investimentos em projetos sustentáveis, já foram materializadas seis emissões de títulos sustentáveis, num montante total de 3,87 mil milhões de escudos (35,1 milhões de euros)."Do rol de tipos de títulos sustentáveis previstos na plataforma Blu-X, faltava somente emitir uma Green Bond, uma vez que já tivemos a emissão de uma Blue Bond [obrigação azul], três Social Bond [obrigação social] e uma Sustainability Bond [obrigação sustentável", frisou.O presidente considerou que, com estas operações, a bolsa cabo-verdiana está a fortalecer a sua posição como uma entidade de referência no mercado financeiro em termos de sustentabilidade, abrindo caminho para futuras emissões de títulos verdes e incentivando outras empresas a seguir o exemplo da APP.Monteiro revelou que estão ainda em curso várias operações de financiamento através de empréstimos obrigacionistas e outras modalidades para empresas e municípios, prevendo ultrapassar os resultados alcançados em 2022.A empresa Águas de Ponta Preta (APP), com sede na ilha do Sal, realizou a primeira emissão de obrigação verde em Cabo Verde, no valor de 500 milhões de escudos (4,5 milhões de euros), para expandir investimentos e construir uma central solar fotovoltaica de 5 MegaWatts (MW), em Salamansa, na ilha de São Vicente.O empréstimo obrigacionista, com prazo de maturidade de 10 anos, terá uma taxa de juro crescente, do mínimo de 4,75% ao máximo de 5,75%, numa média de 5,1% ao longo da sua execução."Graças a esta iniciativa, está-se a contribuir diretamente para a produção de energia renovável, eficiência energética e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa", disse ainda o presidente da BVC, para quem as 'Green Bonds' são uma "poderosa ferramenta" para catalisar mudanças positivas em direção à sustentabilidade.O presidente da APP, Norberto Larriba, também destacou a sustentabilidade ambiental, económica e social da operação, que vai ao encontro da ambição do país em atingir a meta de 50% de produção de energia elétrica a partir de fontes de energia renováveis até 2030.Assim que estiver concluída, o responsável avançou que a central, que vai ocupar uma área de dois hectares, vai ter capacidade para cerca de 12% da energia produzida em São Vicente, que será fornecida a mais de 20% dos agregados familiares da ilha e vai gerar receitas anuais de 61 milhões de escudos (553 mil euros).Constituída em 2000 pelo Grupo CASSA e Cabocan com a missão de fornecer serviços básicos de energia, água e saneamento na zona hoteleira com o mesmo nome, a Águas de Ponta Preta está localizada em Santa Maria e o grupo é ainda acionista em 80% da Águas de Porto Novo (APN), na ilha de Santo Antão.