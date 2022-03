Empresa que explora rubis no norte de Moçambique vai duplicar capacidade de produção

"Este projeto terá um impacto significativo tanto na empresa como no país. Uma vez concluída, a nova estação de tratamento proposta deverá aumentar substancialmente a produção e a base de receitas da empresa", disse Claudius Nhongonhema, diretor-geral Adjunto da MRM, citado numa nota da empresa.O projeto, que consiste no desenvolvimento do segundo complexo de processamento e no aumento da capacidade de armazenamento de combustível nas suas operações, já está a ser analisado pelo Governo e espera-se que as obras comecem em julho, após as aprovações necessárias."Isto levará a um aumento do imposto de produção e dos 'royalties' a pagar ao Governo moçambicano, além dos mais de 400 novos empregos que estão a ser criados", acrescentou Claudius Nhongonhema.Recentemente, a empresa realizou consultas públicas para colher opiniões das comunidades sobre o projeto."Além de cumprir os requisitos legais, a consulta deu à MRM a oportunidade de compreender as opiniões das principais partes interessadas sobre o projeto e de responder a quaisquer questões que os membros da comunidade pudessem ter relativamente ao projeto", acrescenta a nota.Desde janeiro de 2011, as vendas da Montepuez Ruby Mining representam 94% dos fluxos monetários do país relativos a esmeraldas, rubis e safiras, segundo a companhia.A MRM arrecadou 731 milhões de dólares (665 milhões de euros, no câmbio atual) resultantes de 15 leilões realizados desde o arranque das suas operações em 2011, segundo dados avançados pela empresa em dezembro.