Moçambique dispensa mercenários sul-africanos

O governo moçambicano não renovou o contrato com o Dyck Advisory Group, o qual é acusado de matar civis em Cabo Delgado. O momento de acalmia que se vive na região poderá alterar-se com o fim do Ramadão, a 12 de maio.

Moçambique dispensa mercenários sul-africanos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.