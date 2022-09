TC de Angola indefere ação principal da UNITA a contestar eleições

O Tribunal Constitucional (TC) de Angola indeferiu esta quinta-feira, 8 de setembro, a ação principal colocada pela UNITA a contestar os resultados eleitorais de 24 de agosto que deram a maioria absoluta ao MPLA.O TC angolano justificou a decisão de indeferir a queixa apresentada pelo partido do Galo Negro por falta de prova. O acórdão foi aprovado por unanimidade.Aanalisadas e decididas as três queixas relativamente aos resultados das eleições, duas da UNITA e uma da CASA-CE, estão assim criadas condições para a tomada de posse de João Lourenço como Presidente da República, o qual deverá acontecer a 15 de setembro.A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) proclamou o MPLA) e o seu candidato, João Lourenço, como vencedores das eleições de 24 de agosto com 51,17% dos votos, seguido da UNITA com 43,95%.Com estes resultados o MPLA elegeu 124 deputados e a UNITA elegeu 90 deputados, quase o dobro das eleições de 2017.

É agora aguardada a reação da UNITA a esta decisão dos juízes do Constitucional, dado que o líder do partido reiterou recentemente a convicção de que havia ganho as eleições. "Angolanos, a UNITA ganhou as eleições! Vamos defender a soberania do povo e o seu voto", escreveu Adalberto Costa Júnior, a 2 de setembro, na sua conta de Twitter, desafiando a CNE comparar as atas que tem com as que deu aos partidos da oposição e reiterando que não aceitava os resultados divulgados.