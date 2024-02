Terrorismo regressa para travar gás de Moçambique

Após ter registado um decréscimo no ano passado, o terrorismo islâmico voltou em força a Cabo Delgado. O ressurgimento coincide com o facto de a TotalEnergies estar a dias de decidir o futuro próximo do seu projeto de gás natural no país.



No primeiro mês de 2024, o norte de Moçambique viu-se confrontado um recrudescimento dos ataques dos extremistas islâmicos que atuam na região.



Este regresso em força do terrorismo, após um ano de 2023 em que se registou um decréscimo significativo do número de vítimas, não é fruto do acaso, mas antes o instrumento para manter em suspenso a exploração de gás natural em Cabo Delgado.

