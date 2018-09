Artigo de opinião revela que há membros do governo a tentar afastar Trump

O New York Times publicou um artigo de opinião no qual é revelado que membros importantes do governo norte-americano estão a trabalhar contra Donald Trump. O presidente dos EUA já exigiu que o jornal revele a identidade do escritor, que é apenas referido como sendo um responsável de topo da administração.





Num tweet publicado na quarta-feira, Trump questionou o New York Times sobre se este autor é real. "Se o autor anónimo e cobarde existe realmente, o Times deve, para fins de segurança nacional, entregá-lo ao governo imediatamente!", escreveu o líder da Casa Branca no Twitter.





Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de setembro de 2018



O escritor do artigo de opinião, identificado pelo jornal como sendo um responsável de topo da administração Trump, prometeu, assim como outros membros do governo, travar "os impulsos [do presidente] até que este abandone o cargo".



"A raiz do problema é a imoralidade do presidente", escreveu. "Qualquer pessoa que trabalhe com Trump sabe que ele não se guia por quaisquer princípios discerníveis", disse ainda o autor anónimo.





Trump condenou este artigo de opinião assim que foi publicado, dizendo ser uma "desgraça" e chamando o autor de "cobarde" durante um evento na Casa Branca, na quarta-feira. O presidente jurou ainda que vai ganhar as eleições em 2020.





O New York Times respondeu entretanto ao pedido de Trump, afirmando saber a identidade do autor, mas que "publicar este ensaio de forma anónima é a única maneira de expor uma perspectiva importante aos leitores".