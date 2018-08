Negociações entre os EUA e o Canadá sobre o NAFTA terminam sem acordo

Os Estados Unidos e o Canadá terminaram as negociações para a substituição do NAFTA sem um acordo. No entanto, as conversações deverão ser retomadas na próxima quarta-feira.

Reuters

As negociações entre os Estados Unidos e o Canadá para a substituição do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) terminaram esta sexta-feira, 31 de Agosto, sem um acordo entre as partes, mas deverão ser retomadas na próxima quarta-feira.

A notícia é avançada pelo The Wall Street Journal, que escreve que o presidente norte-americano, Donald Trump, deverá notificar o Congresso dos EUA sobre os planos para prosseguir com um pacto apenas com o México, sugerindo ao mesmo tempo que o Canadá se poderá juntar a esse acordo depois.

De acordo com a Reuters, Trump confirmou o que já havia dito à Bloomberg esta semana, que qualquer acordo comercial com o Canadá seria "totalmente de acordo com os nossos termos".

"Pelo menos o Canadá sabe qual é a minha posição", afirmou o líder da Casa Branca, mais tarde, no Twitter.

No entanto, a responsável pela delegação canadiana, a ministra dos Negócios Estrangeiros Chrystia Freeland (na foto), já havia alertado que o seu país não estava disposto a assinar "qualquer acordo". "Estamos à procura de um bom acordo, não um acordo qualquer. Só aceitaremos um acordo que seja bom para o Canadá. E ainda não chegámos lá", afirmou o responsável em declarações aos jornalistas.

As expectativas em torno de um entendimento já haviam esfriado esta sexta-feira, depois de o presidente dos Estados Unidos ter afirmado num discurso realizado na Carolina do Norte que o Canadá se tem aproveitado dos Estados Unidos no comércio.

"Eu adoro o Canadá, mas eles aproveitaram-se do nosso país durante muitos anos", acusou Trump.