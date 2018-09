Trump ameaça acabar com o NAFTA se houver interferências do Congresso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este sábado, 1 de Setembro, que não há uma necessidade política de manter o Canadá no novo NAFTA e avisou o Congresso de que não deve interferir nas negociações, ou terminará definitivamente com o acordo de livre comércio.





A ameaça foi feita no Twitter, um dia depois de as negociações entre os Estados Unidos e o Canadá terem terminado sem um acordo.