Biden apresenta orçamento de seis biliões de dólares

O presidente norte-americano, Joe Biden, apresentou esta sexta-feira a proposta de orçamento para o ano fiscal de 2022, no valor de seis biliões de dólares.

Na proposta, o chefe da Casa Branca delineia "os pormenores de um forte aumento da despesa federal, que sustenta uma agenda económica que procura transformar a economia dos EUA numa altura em que o país emerge das crises sanitária e económica", sublinha a CNN.

A proposta será agora alvo de negociações no Congresso e deverá sofrer alterações até ser aprovada e passada a lei. E prevê "o período mais sustentado de gastos em mais de meio século", refere a mesma fonte.

Este orçamento investe fortemente nas áreas de maior prioridade de Biden: infraestruturas, educação, investigação, saúde pública, licenças parentais pagas e cuidados de saúde infantis.

Nesta proposta incluem-se o Plano de Empregos para os EUA (American Jobs Plan) e o Plano para as Famílias Americanas (American Families Plan), bem como o programa de quatro biliões de dólares para infraestruturas, empregos e economia que já tinha sido apresentado por Biden e que está a ser negociado pelos congressistas.

O projeto orçamental hoje divulgado contempla também fundos adicionais para criar uma nova agência de investigação em saúde que se foque em doenças como o cancro, e verbas para lidar com a violência armada e com a crise climática, bem como para ajudar os sem-abrigo e travar a epidemia dos opióides.

"A escala da despesa federal, que se tornou o centro do plano económico de Biden, é um esforço declarado de transformar uma economia que o presidente tem dito repetidamente que deixa demasiadas pessoas para trás e que, facto igualmente importante, tornou os EUA menos competitivos perante uma China em ascensão", salienta a CNN.

Esta proposta contará com entraves por parte dos republicanos, que têm criticado as metas de Biden – e numa altura em que os dados económicos de curto prazo ajudaram a alimentar os argumentos de que as propostas do presidente são demasiado ambiciosas e poderão sobreaquecer a economia.

Biden está a pedir ao Congresso 932 mil milhões de dólares para programas discricionários e não associados à defesa no ano fiscal de 2022 – o que constitui um aumento significativo face ao que foi proposto por Donald Trump no ano passado. Biden propõe também 756 mil milhões de dólares para o financiamento da defesa, sendo igualmente superoor à verba proposta no ano passado para 2021.

Além de muitos outros itens, a proposta apela também a que os gastos federais aumentem para mais de 8 biliões de dólares até 2031, com o défice anual a começar a ser gradualmente reduzido em 2030 e nos anos seguintes – para depois encolher em mais de dois biliões de dólares nas décadas subsequentes.

Biden, recorde-se, comprometeu-se recentemente a que os norte-americanos que ganham menos de 400.000 dólares por ano não tenham de pagar aumentos de impostos.