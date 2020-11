Biden: Recusa de Trump em assumir derrota "envergonha o país"

Leia Também Governo de Trump está a dificultar transição de poder para Biden

Joe Biden, presidente eleito dos EUA, afirmou esta terça-feira que a recusa de Donald Trump em assumir a derrota nas eleições presidenciais de 3 de novembro é algo que "envergonha" o país.Questionado sobre a recusa do ainda presidente em conceder a derrota, Biden disse que essa atitude "é um embaraço" e "prejudica o legado do presidente". E, em termos da imagem da América no mundo, o antigo vice-presidente de Obama considerou mesmo que é "uma vergonha"."O facto de que eles não estão dispostos a aceitar nesta altura que ganhámos não tem grandes consequêcias no nosso planeamento e naquilo que podemos fazer até 20 de janeiro", disse.No passado sábado, Biden foi declarado vencedor nas eleições pela generalidade dos meios de comunicação norte-americanos, tendo o candidato democrata recebido já os parabéns de diversos líderes mundiais.Quanto à recusa da administração Trump em preparar a transição de poder, Biden afastou a hipótese de agir judicialmente sobre esta matéria."Nada irá abrandar os nossos esforços de avançar [na transição], nada vai travar isso", vincou.Joe Biden tinha agendado uma conferência de imprensa em defesa do plano de saúde conhecido como Obamacare, que o Supremo Tribunal poderá reverter em parte, mas acabou por responder a questões sobre a recusa de Donald Trump em reconhecer a derrota e o atraso na transição de poder.O presidente eleito criticou a última tentativa dos "ideólogos de extrema direita" dos republicanos de tentarem destruir ou desmantelar o Affordable Care Act, mais conhecido como Obamacare, num caso levado perante o Supremo Tribunal."No meio de uma pandemia mortal que está a afetar mais de 10 milhões de americanos, estes ideólogo tentam mais uma vez retirar a cobertura dos cuidados de saúde do povo americano", disparou.(Notícia atualizada)