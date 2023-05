Biden tenta desbloquear no Congresso solução para a dívida dos EUA

O relógio está a contar para a dívida norte-americana e multiplicam-se os sinais de alerta tanto do Tesouro norte-americano como do próprio mercado. Após ter ultrapassado o tecto do endividamento, a solução temporária só vai durar até início de junho e é precisa autorização do Congresso norte-americano para ultrapassar os limites. Será o presidente Joe Biden a tentar consegui-la.





