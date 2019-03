Casa Branca prevê forte crescimento de 3,2% nos EUA em 2019

A Casa Branca, que apresentou hoje as linhas gerais deste projeto, indicou um crescimento de 3,2% para 2019 e de 3,1% para 2020, depois de a economia norte-americana ter registado uma expansão de 2,9% em 2018 e de os economistas preverem uma desaceleração.

A Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, prevê um crescimento de 2,3% este ano.

Numa altura em que a economia mundial regista um abrandamento, o Fundo Monetário Internacional (FMI) também prevê que o crescimento da economia norte-americana seja este ano de 2,5%.

Este projeto de orçamento destina-se a negociações no Congresso, tendo poucas hipóteses de ser aprovado sem alterações.

Segundo um responsável da administração liderada por Donald Trump, o projeto prevê grandes cortes na despesa, em particular nos gastos sociais.

O documento antecipa, no entanto, mais fundos para a defesa e para a construção de um muro fronteiriço destinado a impedir a entrada de imigrantes clandestinos.

"Claro que teremos 8,6 mil milhões de dólares para a realização do muro", afirmou o mesmo responsável.

Donald Trump quer reorientar cinco mil milhões de dólares do Ministério da Segurança Interna e 3,6 mil milhões do orçamento do Pentágono para o muro.

No projeto orçamental para 2020, as despesas totalizam 4,7 biliões de dólares e as receitas 3,6 biliões.

O aumento do défice, que já atingiu 779 mil milhões de dólares em 2018, "não resulta da nossa política económica", referiu a mesma fonte, citada pela AFP.

O projeto prevê um regresso ao equilíbrio orçamental dentro de 15 anos. Segundo o responsável da administração, a redução de impostos aprovada por Trump "vai levar a um aumento das receitas nos próximos 10 anos".

Para John Yarmuth, presidente da Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes, que passou a ser dominada pelos democratas após as eleições de novembro, "o orçamento do presidente Trump expõe mais uma vez uma visão irresponsável e cínica do país sem ter em conta o seu custo humano".

Para o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, esta proposta vai contra a classe média e "vai ajudar os mais ricos e piorar as desigualdades".