Crescimento do PIB dos EUA revisto em baixa de 2,4% para 2,1% no segundo trimestre

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre foi revisto em baixa para 2,1% em ritmo anualizado, contra 2,4% na estimativa inicial, anunciou esta quarta-feira o Departamento do Comércio.A atualização feita nesta segunda estimativa do PIB está ligada a investimentos privados menos elevados do que o calculado inicialmente, enquanto as despesas públicas foram mais altas.Se o crescimento for comparado com o trimestre anterior, a expansão foi de 0,5%, em vez de 0,6%.O crescimento económico do segundo trimestre ficou acima dos 2% registados nos primeiros três meses, surpreendendo os analistas, que esperavam que ficasse estável ou abrandasse.Em 2022, o crescimento da economia norte-americana desacelerou para 2,1%, depois de no ano anterior ter sido o mais forte desde 1984 (5,9%) e de em 2020 ter registado o maior recuo desde 1946 (-3,5%) devido à pandemia de covid-19.