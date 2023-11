PIB dos EUA cresce 5,2% no terceiro trimestre. É a maior subida desde 2021

O PIB da economia norte-americana cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre do ano, apesar de a dinâmica de crescimento parecer estar a abrandar com o aumento dos custos de financiamento e a redução do consumo.Entre julho e setembro, a economia dos Estados Unidos cresceu 5,2%, acima dos 4,95 inicialmente estimados pelo gabinete de analise económica do Departamento do Comércio dos EUA. É a expansão mais acelerada desde o quarto trimestre de 2021.Os economistas ouvidos pela Reuters estimavam uma revisão para 5%. Já no trimestre anterior, entre abril e junho, tinha crescido 2,1%, continuando acima do nível definido pela Reserva Federal norte-americana como não inflacionário, de 1,8%.A revisão em alta dos números do PIB reflete atualizações nos níveis de investimento das empresas, bem como os gastos do Estado e das autoridades locais. O investimento residencial e privado foi também revisto em alta.No entanto, o crescimento do consumo, que contabiliza para mais de dois terços da atividade económica dos EUA, foi revisto em baixa para 3,6%. As estimativas apontavam para um aumento de 4%.