Ex-embaixadora da ONU vai disputar com Trump corrida à Casa Branca

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

A ex-embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, anunciou esta terça-feira que será candidata às eleições primárias do Partido Republicano para chegar à presidência norte-americana em 2024. A candidatura poderá dividir os republicanos, numa eleição que conta já oficialmente com o ex-presidente Donald Trump na corrida.Nikki Haley é a primeira republicana a anunciar que irá defrontar Donald Trump nas primárias do partido. Num vídeo publicado nas redes sociais, a ex-governadora do Carolina do Sul anuncia a candidatura em nome de uma "nova geração de líderes", sublinhando que "algumas pessoas olham para a América e veem vulnerabilidade", sobretudo a China e a Rússia."Todos pensam que [os Estados Unidos] podem ser intimidados e pontapeados, mas saber isto sobre mim: não suporto rufias. Quando pontapeamos de volta, dói-lhes mais a eles se estivermos a usar sapatos de saltos altos", afirma.Filha de imigrantes indianos, Nikki Haley tornou-se conhecida no Partido Republicano como uma defensora acérrima dos valores conservadores, sobretudo nas questões de género e raça. Apoiou Donald Trump na saída do Acordo de Paris e na mudança da embaixada de Israel para Jerusalém, mas distanciou-se do ex-presidente após a invasão do Capitólio em 2021.A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, cargo para o qual foi nomeada por Donald Trump, era já um nome apontado como provável na corrida republicana às presidenciais. Questionado sobre isso, Donald Trump disse numa entrevista ao "The Hugh Hewitt Podcast" que Nikki Haley é "muito ambiciosa" e que foi o próprio que incentivou a sua candidatura.

A apresentação formal da candidatura de Nikki Haley, de 51 anos, deverá acontecer já esta quarta-feira. Donald Trump, de 76 anos, era até agora o único na corrida, depois de ter anunciado, em novembro do ano passado, que será candidato.

Além de Nikki Haley é esperado que outros republicanos se candidatem às primárias do partido, como o governador da Florida, Ron DeSantis, ou o ex-vice-Presidente, Mike Pence. São ainda potenciais candidatos o governador de New Hampshire, Chris Sununu, o senador Tim Scott e o ex-governador do Arkansas, Asa Hutchinson.