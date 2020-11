Fundador da Blackstone defendeu contestação de Trump às eleições

Stephen Schwarzman, fundador de uma das maiores gestoras de fundos do mundo, defendeu numa reunião com CEO a contestação de Donald Trump aos resultados eleitorais que deram a vitória a Joe Biden, avança o Financial Times.



... A reunião foi organizada por Jeffrey Sonnenfeld, professor de gestão da Universidade de Yale, na manhã do dia 6, depois de o Presidente dos Estados Unidos ter contestado a vitória de Joe Biden em vários estados. Participaram cerca de 30 CEO e Stephen Schwarzman, fundador da Blackstone, defendeu a reação de Donald Trump. Segundo o Financial Times, o encontro de emergência destinava-se a abordar a recusa de Trump em aceitar a derrota e as alegações de fraude. De acordo com três participantes, que pediram o anonimato, Schwarzman sustentou que o Presidente dos EUA tinha o direito de contestar os resultados e questionou os restantes se não achavam estranho que a contagem inicial desse a vitória de Trump na Pensilvânia e os últimos votos virarem a eleição a favor de Biden. Leia Também Trump está de saída. O trumpismo, não Schwarzman, que foi um doador da campanha e um dos maiores defensores de Trump em Wall Street, previu também que o candidato do Partido Republicano seguiria com a batalha nos tribunais até ao fim. Questionada pelo Financial Times, a Blackstone respondeu: "Como americano, Steve acredita que o sistema eleitoral é sólido e que o processo democrático irá desenrolar-se de forma ordeira e legal".

