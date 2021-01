Guarda Nacional dos EUA foi autorizada a usar armas para defender Capitólio

A Guarda Nacional dos EUA anunciou esta quarta-feira que foi autorizada a usar armas para garantir a segurança do Capitólio, no dia em que a Câmara de Representantes dos EUA discute um novo processo de destituição do Presidente Donald Trump.



Michael Reynolds / EPA Lusa 17:42







Assine já 1€/1 mês



... A Guarda disse, em comunicado, que a autorização foi solicitada pelas autoridades federais e aprovada pelo secretário do Exército, Ryan McCarthy, e vai permitir que cerca de 15.000 militares estejam de alerta em Washington até à tomada de posse do Presidente eleito, Joe Biden.



A Câmara de Representantes dos EUA iniciou hoje a discussão e vai votar de seguida a instauração de um processo de destituição ao Presidente Donald Trump, acusado de ter incitado um ataque ao Capitólio na passada quarta-feira.

Este procedimento segue-se a um pedido formal, discutido na terça-feira à noite, para que o vice-Presidente invocasse a 25.ª emenda da Constituição para retirar poderes a Trump, invocando os riscos da sua manutenção no cargo para a segurança do país, que Mike Pence recusou, alegando que não serve os interesses do país.

O artigo para o novo processo de ‘impeachment’ de Donald Trump - que, se vier a ser aprovado, como tudo indica, será o único Presidente a ser alvo de dois processos de destituição durante o mandato – foi apresentado na Câmara de

Representantes, na segunda-feira, acusando o líder republicano de "incitação a insurreição" por ter induzido os seus apoiantes a assaltar o Capitólio, na passada quarta-feira. Saber mais Capitólio Guarda Nacional EUA uso de armas

Guarda Nacional dos EUA foi autorizada a usar armas para defender Capitólio









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.