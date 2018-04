México admite acordo da NAFTA nos “próximos dez dias”

Miguel Baltazar/Negócios

"Nos próximos dez dias podemos ter um novo acordo de princípio", disse Moises Kalach, representante dos empresários mexicanos nas negociações, que falava a uma rádio mexicana.

Também hoje, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que as negociações sobre o NAFTA "estão a correr bem".

Esta terça-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, o ministro da Economia mexicano e um representante do Departamento do Comércio dos EUA reúnem-se em Washington.

Após recentemente ter chegado a acordo com a União Europeia (UE), o México poderá fechar um novo acordo comercial fundamental para o país.

Ainda persistem alguns pontos de divergência face às exigências da Casa Branca de alterar os mecanismos de resolução de disputas e outras matérias.

"Assim que haja uma vontade política do governo americano para avançar para um acordo final acho que podemos fechar o dossier", referiu Kalach.

"Temos tido as nossas equipas de negociação em Washington nas últimas duas semanas e continuaremos a trabalhar esta semana, no fim-de-semana e na próxima semana", acrescentou.