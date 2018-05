Presidente do México para Trump: “O México nunca vai pagar por um muro”

Donald Trump voltou a afirmar esta terça-feira, 29 de Maio, que o México irá pagar pela construção de um muro ao longo da fronteira sul dos EUA. O presidente norte-americano repetiu a promessa que fez durante a campanha eleitoral, em 2016, segundo avança o site MarketWatch.



"No final, o México vai pagar pelo muro", afirmou Trump, num comício da campanha republicana em Nashville, EUA. "Eles vão pagar pelo muro e vão aproveitar", acrescentou.



O presidente do México, Enrique Peña Nieto (na foto), já respondeu a Donald Trump através do Twitter e prometeu que o México não irá pagar por um muro na fronteira com o Estados Unidos.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.

Sincerely, Mexico (all of us).