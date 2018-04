UE e México alcançam acordo de livre comércio e isolam Estados Unidos

A Comissão Europeia anunciou, no passado sábado, que a União Europeia e o México alcançaram um acordo de princípio de livre comércio que, uma vez em vigor, eliminará as tarifas aduaneiras sobre "praticamente todos" os bens trocados entre as duas regiões. Um compromisso que surge num momento em que os Estados Unidos apostam na adopção de políticas proteccionistas e no reforço das tarifas alfandegárias aplicadas à importação de bens.





Este acordo confirma a intenção já anunciada ainda no ano passado pelos dois blocos, que afirmaram então querer agilizar as conversações com vista a actualizar a convenção em vigor, datada de 2000.





O sector agrícola europeu é o que mais beneficiará, em especial bens como queijo, chocolate, massas, ou carne de porco. Haviam sido precisamente as diferenças de pontos de vista relativamente à liberalização do comércio de produtos agrícolas a bloquear nos últimos anos as conversações entre a UE e o México. A Comissão explica que as tarifas aplicadas às exportações europeias de produtos como queijos ou carne de porco para o México vão diminuir em até 20%.