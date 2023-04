Republicanos aprovam legislação sobre tecto da dívida norte-americana

Os republicanos aprovaram esta quarta-feira, por pouco, legislação que pode subir o tecto legal da dívida do Governo para 1,5 triliões de dólares, em troca de fortes restrições, uma vitória tática do presidente da câmara de representantes, Kevin McCarthy, que desafiou o Presidente Biden a negociar.Biden ameaçou vetar o pacote republicano, que praticamente não tem hipótese de passar no Senado democrata.O Presidente recusou até agora negociar sobre o tecto da dívida, com a Casa Branca a insistir que não deve ter restrições para garantir que os EUA pagam as suas contas.

O "fantasma" de não haver um acordo deixou inquietos os investidores, tendo o custo de garantir a exposição à dívida soberana dos EUA disparou para o nível mais alto desde 2011, catapultado pelo desconforto de que o governo federal pudesse atingir o seu tecto de endividamento mais cedo do que o esperado – e, sem dinheiro para pagar aos serviços públicos, o governo federal ser forçado a encerrar as suas agências (o chamado "shutdown").