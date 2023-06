Taxa de desemprego nos EUA avança para 3,7% em maio

A maior economia mundial criou 339 mil empregos em maio, superando largamente a estimativa média dos analistas, que apontava para 195 mil postos de trabalho, informou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.Apesar destes números, a taxa de desemprego subiu 0,3 pontos percentuais face a abril, para 3,7%, máximo desde outubro do ano passado. Ainda assim, a taxa de desemprego nos EUA continua em níveis próximos dos mínimos históricos.De acordo com os dados hoje divulgados, o número de desempregados aumentou no mês passado em 400 mil pessoas, para um total de 6,1 milhões.Foram ainda revistos em alta os dados de criação de emprego nos dois meses anteriores. Assim, em março foram gerados 217 mil empregos, mais 52 mil do que o anteriormente avançado, e em abril a criação de emprego cifrou-se em 294 mil, mais 41 mil do que a estimativa inicial.Em maio, o emprego público gerou 56 mil novos empregos, mas ainda se encontra 0,9% abaixo dos níveis pré-pandemia, em fevereiro de 2019.Já o setor da saúde criou 52 mil empregos e o setor da hospitalidade e lazer foi responsável por 48 mil novos postos de trabalho.O salário médio por hora no setor privado aumentou em maio em 11 cêntimos, ou 0,3%, para os 33,44 dólares.