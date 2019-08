Trump anuncia acordo com o Japão e elogia Boris Johnson

À margem da cimeira do G7, em Biarritz, o líder norte-americano garante para breve um acordo comercial com os EUA e considera Boris Johnson "o homem certo".

Promessa de um acordo comercial com o Japão e elogios a Boris Johnson, primeiro-ministro britânico. Assim foram as primeiras declarações de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, à margem da cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) que decorre em Biarritz, França.





Este domingo, 25 de agosto, Trump garantiu que os Estados Unidos estão "muito próximos" de concluírem um acordo comercial "importante" com o Japão. Washington e Tóquio "trabalham" neste acordo desde há cinco meses, precisou o Presidente norte-americano.