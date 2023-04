Trump conhece hoje acusações em caso de alegado suborno a atriz pornográfica

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparece esta terça-feira num tribunal em Nova Iorque. Em causa estarão crimes relacionados com a acusação de que terá subornado uma atriz pornográfica antes das eleições de 2016 A imprensa norte-americana dá conta de que o multimilionário deverá apresentar-se a um procurador de Manhattan, ser-lhe-ão retiradas as impressões digitais, sendo depois presente a um juiz, que se espera que seja Juan Merchan. A informação foi confirmada pelo magnata, através das redes sociais.Donald Trump, segundo a Reuters, foi acompanhado por vários seguranças enquanto se dirigia da sua casa em Mar-a-Lago até ao aeroporto de Palm Beach, onde embarcou no avião pessoal juntamente com a sua comitiva.O político, que procura a reeleição já no próximo ano, torna-se assim no primeiro presidente dos Estados Unidos a ser formalmente acusado de um crime, uma situação que levanta bastantes dúvidas sobre a legalidade da sua reeleição.Atualmente a acusação mantém-se em segredo de justiça, mas o político deverá ser confrontado com uma série de crimes que passam por "falsificação de registos comerciais sob acusação de ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos" e podem chegar a mais de 30 acusações de fraude comercial.Ao mesmo tempo, correm as investigações que o ligam a uma possível fraude eleitoral na Georgia, pelo papel que poderá ter tido na invasão ao Capitólio em 2021 e ainda por ter levado documentos confidenciais da Casa Branca para a sua propriedade.O político diz estar "inocente" de todas as acusações e defende que o caso está a ser alimentado apenas por uma questão de "ideologia política".Tendo em conta a mediatização do caso, as autoridades de Nova Iorque tomaram "precauções de segurança" de forma a evitar possíveis protestos ou conflitos, na zona em redor da Trump Tower e do Tribunal de Manhattan.