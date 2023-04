Trump declara-se inocente de 34 crimes de que é acusado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

registos financeiros e conspiração.



Em causa está o alegado suborno de uma atriz pornográfica em 2016, Stormy Daniels, antes das eleições presidenciais desse ano, das quais saiu vitorioso. Trata-se do primeiro presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais.

Donald Trump declarou-se inocente dos 34 crimes de que foi acusado esta terça-feira em Nova Iorque. Entre os crimes que lhe imputam, segundo a imprensa norte-americana, estão a falsificação de



A acusação formal a Donald Trump acontece numa altura em que o país se encontra profundamente dividido, tendo centenas de pessoas - contra e a favor de Trump - marcado presença no exterior do edifício. O caso promete dominar as atenções, sobretudo numa altura em que este já fez saber que está de novo na corrida pela liderança da Casa Branca.





Sem fugir à regra, Donald Trump foi comunicando com os internautas através da plataforma Truth Social, rede social que lançou após ter sido banido do Twitter, na sequência da invasão do Capitólio em janeiro de 2021.



"A caminho de Manhattan. Parece tão surreal – uau, eles vão deter-me. Não acredito que isto está a acontecer na América", escreveu. Fez ainda referência àquele que ficou conhecido como o seu lema: "Tornem a América grande outra vez" (MAGA, na sigla em inglês].





A administração Biden fez referência ao caso, afirmando que não está no centro das suas atenções. "O Presidente vai focar-se no povo americano, como faz todos os dias (…) Claro que vai colocar-se a par, através das notícias, mas não é o seu foco para hoje", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em declarações aos jornalistas.