Vila da Victoria’s Secret: o sonho de um bilionário dos EUA

No meio de campos de golfe verde-esmeralda, sobre cercas brancas como a neve, e becos sem saída ladeados de árvores, surge a terra da fantasia americana do bilionário Les Wexner.

Aqui no centro de Ohio, Wexner - o homem por trás da Victoria’s Secret e as suas noções de beleza feminina com sutiãs push-up – deu vida à sua singular visão sobre o coração da América.

Bem-vindo a New Albany, o idílio pessoal de Wexner esculpido nos campos de milho a nordeste da cidade de Columbus. Nos últimos 30 anos, o empresário criou este oásis suburbano afluente, mesmo com a região a mergulhar no declínio pós-industrial e na política das injustiças. Numa época de desigualdade, as justaposições são chocantes.

Filas de McMansions de estilo georgiano nasceram na terra escura da região. Cada casa é quase idêntica à outra, até as lâmpadas de cobre das ruas feitas à mão na Martha’s Vineyard, uma ilha de refúgio valorizada pelos investidores de hedge funds. Os preços chegam aos 4,5 milhões de dólares - uma pechincha quando comparados aos bairros da moda em Nova Iorque, mas quase inacessíveis ? em Ohio, onde uma residência de preço médio custa 139 mil dólares.

Acima de todas está uma enorme mansão de mais de 5 mil metros quadrados que domina a paisagem como uma mansão de fachada artificialmente antiga. Pertence ao próprio Wexner que, aos 81 anos, tem um património líquido de 6,3 mil milhões de dólares, segundo o Índice Bloomberg de Bilionários.

"As suas gentis impressões digitais estão por toda parte", afirmou o autarca Sloan Spalding sobre Wexner.

Talvez, gentil para um multibilionário. A megamansão de Wexner não é a única marca de que é o homem mais rico da cidade - ou o Estado. Há também vários sinais ao redor da cidade com o seu nome – como o Wexner Community Park e o Wexner Medical Center - e o espetáculo anual de hipismo que ele e a esposa Abigail organizam para toda a cidade na sua propriedade há 20 anos.

Não que os seus vizinhos sejam pobres: o rendimento familiar médio está próximo de 200 mil dólares, quase quatro vezes o do Estado. O número de opções de moradia classificadas como acessíveis em New Albany: zero. (A cidade está a trabalhar com comunidades adjacentes para construir moradias acessíveis nos arredores.)

Ainda assim, os moradores de New Albany adoram o lugar. E porque não? A arquitetura nada original é uma característica comum de muitos bairros residenciais. Mas, aos olhos dos novos moradores, a arquitetura georgiana não é comum, é "atemporal". New Albany (com uma população de 10.718 habitantes) também oferece 74 quilómetros de pistas de lazer, um campus de ensino de 80 hectares e uma série de palestras com vários presidentes dos EUA na lista.

New Albany foi fundada em 1837, mas a sua história começa realmente no final dos anos 80, quando Wexner procurava um lugar para construir uma casa de campo. Nascido em Columbus, capital de Ohio, passou fins de semana a vasculhar a região central do Estado à procura do local perfeito para construir o seu refúgio rural. Foi assim que encontrou New Albany - que na altura era apenas "uma comunidade de topografia simples", segundo a descrição de Wexner em respostas a perguntas enviadas por e-mail.

(Texto original: Billionaire Behind Victoria’s Secret Built His Version of the American Heartland)