Atum rabilho vendido por recorde de 2,7 milhões em leilão de Tóquio

Kiyoshi Kimura, dono da cadeia de restaurantes Sushizanmai, pagou cerca de 2,7 milhões de euros por um atum rabilho de 278 quilos no leilão de Ano Novo em Tóquio, no Japão.

Reuters

O proprietário de uma cadeia de restaurantes de sushi superou o seu próprio recorde, alcançado em 2013, ao comprar um atum rabilho por 333,6 milhões de ienes (cerca de 2,7 milhões de euros) no tradicional leilão de Ano Novo, no mercado de peixe de Tóquio, realizado este sábado.



Kiyoshi Kimura, dono da Sushizanmai, apresentou a oferta mais elevada e arrematou um gigantesco atum rabilho de 278 quilos, capturado na costa da prefeitura japonesa de Aomori, no norte do país. O preço foi o dobro do que havia pago no leilão de há seis anos.



"O atum parece tão saboroso e muito fresco, mas acho que fui muito longe", afirmou Kimura aos jornalistas, citado pela imprensa internacional. "Esperava que fosse entre 30 e 50 milhões de ienes, ou 60 milhões de ienes no máximo, mas acabou por ser cinco vezes mais".



O evento deste sábado foi o primeiro leilão de Ano Novo do mercado de Toyosu, depois de o famoso mercado de peixe de Tsukiji ter fechado no ano passado para fornecer estacionamento temporário para as Olimpíadas de Verão de Tóquio 2020.



Após o leilão, o peixe foi levado para um dos restaurantes Sushizanmai, localizado no antigo mercado de Tsukiji.



Os primeiros alimentos disponibilizados no ano novo, incluindo atum, frutas e vegetais, são considerados símbolo de boa sorte no Japão. Por esse motivo, os produtos costumam alcançar preços muito mais elevados nestes leilões do que o seu valor de mercado.