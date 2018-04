Economia chinesa cresceu 6,8% no primeiro trimestre

A segunda maior economia do mundo cresceu 6,8% nos primeiros três meses deste ano, quando os economistas antecipavam um avanço do PIB de 6,7%.

Reuters

A economia chinesa cresceu mais do que era esperado nos primeiros três meses deste ano, impulsionada pelo consumo, exportações e investimento imobiliário.

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 17 de Abril, o PIB da China subiu 6,8% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Os analistas consultados pela Reuters antecipavam um crescimento ligeiramente mais baixo, de 6,7%.

No entanto, em relação aos três meses anteriores, o crescimento desacelerou para 1,4%, depois da subida do PIB de 1,6% registada entre Outubro e Dezembro.

O crescimento da segunda maior economia do mundo ficou, assim, confortavelmente acima da meta do governo de 6,5% para o conjunto do ano, dando margem às autoridades para continuarem os seus esforços no sentido de reduzir os riscos no sistema financeiro do país, assim como implementar políticas para controlar a poluição sem comprometer o crescimento económico.

Ainda assim, os economistas esperam que o ritmo de crescimento da China abrande ligeiramente nos próximos trimestres, à medida que Pequim força os governos locais a travarem os seus projectos de infra-estruturas para controlarem a dívida.

Os dados divulgados esta terça-feira mostram que, no primeiro trimestre, o investimento imobiliário cresceu 10,4%, o ritmo mais rápido dos últimos três anos. Também as exportações ajudaram o crescimento, com as vendas para os Estados Unidos a aumentarem 14,8% em relação ao mesmo período de 2017.

Dados relativos ao mês de Março mostram ainda que as vendas a retalho aumentaram 10,1%, em termos homólogos, - acima do esperado – enquanto a produção industrial avançou 6%, o ritmo mais lento em sete meses.