Economistas chineses censurados e banidos de redes sociais por criticar política de "zero casos" covid

Leia Também Novos confinamentos na China podem afetar maior fábrica mundial de iPhone

Leia Também Confinamentos na China ameaçam empresas europeias a operar no país

Leia Também China aperta restrições à covid-19 a quem chegue de Portugal

Dalian Wanda Group)

Leia Também China tenta reduzir impacto económico de confinamento de Xangai

Está a crescer a lista de economistas, analistas de mercado ou "influencers" que estão a ser silenciados nas redes sociais na China por criticarem ou simplesmente questionarem o impacto da controversa política de "zero casos" covid-19 delineada por Pequim.Segundo avança, esta terça-feira, o South China Morning Post (SCMP), as contas públicas de Hong Hao, que foi chefe de pesquisa do Bank of Communications (Bocom) International Holdings – uma subsidiária do banco estatal – foram removidas do WeChat e do serviço Weibo, conhecido como o Twitter chinês, no passado sábado,Desconhece-se, no entanto, que "linhas vermelhas" terá o economista, que contava com 3 milhões de seguidores no Weibo, terá cruzado.Fora do alcance da grande muralha da China, Hong tinha publicado uma série de "tweets" sobre o impacto económico resultante do confinamento imposto em Xangai, a capital financeira da China, incluindo um, a 31 de março, em que se lia "Xangai: movimento zero, PIB zero".Rumores de que Hong tinha sido "apagado" por colocar em causa o confinamento em massa em Xangai decretado ao abrigo da política "covid-zero" ou pela sua visão pessimista do mercado de ações da China em publicações anteriores começaram a circular online, mas as hipóteses permanecem por confirmar.Mas as consequências terão sido maiores, atendendo a que Bocom International adiantou ao mesmo jornal que Hong "se tinha demitido por razões pessoais", sem facultar mais detalhes. Certo é que o seu nome, que estava listado ainda na sexta-feira no relatório diário sobre o mercado elaborado pela empresa como chefe de pesquisa, deixou de constar no documento desta terça-feira.Hong não se pronunciou até ao momento, mas no Twitter, onde mantém o perfil ativo, está identificado como "ex-BoCom International".Embora paradigmático este não foi caso único, com o jornal publicado em Hong Kong a dar conta de que o Weibo também suspendeu recentemente as contas de outros economistas e analistas de mercado. A lista inclui Fu Peng, economista chefena Northeast Securities; Dan Bin, presidente da Shenzhen Oriental Harbor Investment ou Wu Yuefeng, 'partner' e gestor na Funding Capital, com sede em Pequim.Todas estas suspensões terão sido aplicadas por "violação das leis e regulamentos relacionados".Segundo o SCMP, investidores manifestaram-se confusos com a censura, dizendo ser cada vez mais difícil encontrarem recomendações credíveis.Face ao descontentamento crescente em relação à severa abordagem da pandemia, que tem pressionado a economia, Pequim intensificou os esforços para eliminar comentários que considere "prejudiciais", tomando novas medidas para censurar os internautas.A mais recente figura pública a ser apanhada pelo apertar do cerco foi Wang Sicong, filho do magnata do imobiliário Wang Jianlin (fundador doCom 40 milhões de seguidores no Weibo, o 'influencer' viu a sua conta ser apagada no mês passado depois de colocar em causa um medicamento para o tratamento da covid-19 apadrinhado pelo Estado e a política de testagem obrigatória em Xangai, segundo o SCMP.