Lucros da indústria chinesa crescem pela primeira vez no conjunto do ano

Os lucros das principais empresas industriais da China aumentaram 0,7%, em termos homólogos, nos primeiros 10 meses do ano, a primeira vez que este indicador é positivo este ano, informou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.Esta taxa percentual é também a melhor dos últimos 12 meses.Segundo o GNE, os ganhos no período entre janeiro e outubro ascenderam ao equivalente a 639.653 milhões de euros.No conjunto, entre janeiro e setembro, os lucros das principais empresas industriais do país asiático caíram 2,4%, em termos homólogos.Para a elaboração deste indicador, o GNE leva em consideração apenas as empresas industriais com um faturamento anual superior a 20 milhões de yuans (2,55 milhões de euros).Entre os 41 setores incluídos nas estatísticas, 25 registaram um aumento dos lucros, no período entre janeiro e outubro, enquanto os 16 restantes registaram uma queda.O lucro das empresas estatais caiu 7,5%, nos primeiros 10 meses do ano, enquanto o das empresas privadas aumentou 1,1%.Entre os principais beneficiados estão as indústrias do tabaco (28,3%), produtos de borracha e plástico (23,8%) ou de fabrico de equipamentos especiais (22,9%).No lado oposto estão setores como a mineração, extração de gás e petróleo ou o processamento de petróleo, carvão e outros combustíveis, com quedas de 140,1%, 68,5 % e 52,8%, respetivamente.O estatístico do GNE Zhu Hong considerou que os dados deste mês significam que a "recuperação estável dos lucros industriais foi ainda mais consolidada", após a progressiva recuperação, apresentada pelo indicador ao longo deste ano, que começou com uma queda de 38,3 %, nos primeiros dois meses, devido ao surto de covid-19 que começou no centro da China.