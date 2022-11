Protestos alastram a várias cidades chinesas contra política de covid zero

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A política de covid zero defendida pelo presidente Xi Jinping está a espoletar protestos violentos em várias cidades chinesas, que se intensificaram este fim de semana depois da morte de pelo menos 10 pessoas num incêndio num bloco de apertamentos na cidade de Urumqi, capital da província de Xinjiang.





De acordo com vários órgãos de comunicação social, centenas de pessoas bloquearam ruas e desafiaram a polícia em Xangai numa vigília no sábado à noite. Vídeos e fotografias divulgadas nas redes sociais, e verificadas pelo Financial Times e pelo Wall Street Journal, mostram confrontos entre manifestantes e polícia, um cenário pouco habitual na China.





Em Xangai, onde vigoram algumas das regras mais apertadas de circulação de pessoas infetadas com covid, centenas de pessoas saíram à rua para contestar a política de Xi. No campus da Universidade de Peking, os estudantes desenharam cartazes contra as medidas para travar a pandemia.





Os protestos mantiveram-se este domingo.





A China registou perto de 40.000 novos casos de covid este sábado, incluindo mais de 4 mil em Pequim. Na cidade de Wuhan, onde foram detetados os primeiros casos do vírus Sars-Cov-2, cerca de 720 áreas foram consideradas de alto risco.