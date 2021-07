Austrália vai receber Jogos Olímpicos em 2032

Leia Também Jogos Olímpicos em Tóquio poderão originar nova variante, alerta médico japonês

Os Jogos Olímpicos de 2032 vão ser disputados na cidade australiana de Brisbane, foi anunciado esta quarta-feira, depois de o Comité Olímpico Internacional ter aprovado a recomendação do quadro executivo.Desta forma, Brisbane será a terceira cidade da Austrália a receber a maior cerimónia desportiva do mundo: os jogos realizaram-se em Melbourne, em 1956, e em Sidney, em 2000. Depois dos Estados Unidos, a Austrália é o único país a assegurar o evento desportivo em três cidades diferentes.Segundo a agência Reuters, centenas de pessoas juntaram-se à beira rio na cidade para acompanhar o anúncio em direto. "É um dia histórico não só para Brisbane ou para Queensland, mas para todo o país", frisou o primeiro-ministro Scott Morrison. "Apenas cidades globais conseguem assegurar os Jogos Olímpicos - portanto é um reconhecimento de Brisbane na nossa região e no mundo", disse o governante, citado pela Reuters.Além de Brisbane,que já tinha recebido uma recomendação no mês passado e era desde fevereiro uma favorita, também países como a Indonésia, Hungria, china, Qatar ou Alemanha expressaram interesse em receber a cerimónia.Na decisão do IOC, terá pesado o facto de a cidade ter um elevado número de espaços disponíveis e de já ter experiência em eventos de grande escala (recebeu os jogos da Commonwealth em 2018), além de condições meteorológicas favoráveis.Esta semana, arrancam os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, no Japão, depois de terem sido adiados no ano passado devido à pandemia. Com protocolos rígidos de segurança, a realização dos Jogos no Japão está a gerar alguma tensão, já que o número de casos está a aumentar na Ásia. Em 2024, a capital francesa, Paris, receberá a cerimónia e, em 2028, é a vez de Los Angeles receber o evento.