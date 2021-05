Jogos Olímpicos em Tóquio poderão originar nova variante, alerta médico japonês

Leia Também DJ Japão vai reintroduzir estado de emergência em Tóquio e Osaka

Naoto Ueyama, o líder do sindicato que representa os médicos japoneses alertou que a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio este verão, poderá dar origem a uma nova variante da covid-19. De acordo com a agência Reuters, o facto de dezenas de milhares de pessoas rumarem a Tóquio para o evento, que já foi adiado no ano passado, poderá aumentar o número de casos e gerar uma nova variante."Todas as diferentes mutações do vírus que existem em diferentes locais vão estar concentradas e reunidas em Tóquio. Não podemos negar a possibilidade de que até uma nova variante do vírus possa potencialmente emergir", afirmou o médico, em conferência de imprensa."Se uma situação dessas surgir, tal significaria que uma variante saída dos Jogos de Tóquio poderá receber esse nome, o que seria uma enorme tragédia e algo que seria alvo de crítica, mesmo durante 100 anos", continuou o médico, citado pela Reuters.O surgimento de novas variantes é uma preocupação para os profissionais de saúde: ao longo dos últimos meses já surgiram várias variantes, como a britânica, sul-africana, a brasileira ou ainda a variante indiana. As diferentes mutações do vírus têm motivado situações de alerta, em vários casos motivados por um maior grau de contágio.Após estas declarações de Ueyama, Kenji Shibuya, diretor de um instituto de saúde pública da King’s College, em Londres, minimizou o risco potencial dos Jogos. Este profissional tem estado a ajudar o Japão na campanha de vacinação contra a covid-19. "As mutações têm lugar quando o vírus fica em pessoas imunocomprometidas ou parcialmente imunizadas por um longo período de tempo. Portanto a situação atual do Japão é mais perigosa do que aquela durante os Jogos de Tóquio, na minha opinião", indicou.O Japão já frisou em várias ocasiões que vai realizar o evento, prometendo uns Jogos "seguros". No entanto, o país vê-se a braços com uma quarta vaga de infeções, preparando-se para prolongar o estado de emergência que vigora em grande parte do país. Fontes oficiais apontaram para a probabilidade de o estado de emergência continuar durante o mês de junho.Além das autoridades japonesas, a própria organização dos Jogos e também o Comité Olímpico Internacional (IOC, na sigla em inglês) já fincaram que o evento desportivo irá mesmo acontecer.A organização anunciou que não poderá haver espectadores estrangeiros presentes; já sobre os espectadores domésticos presentes no evento só haverá uma decisão concreta no próximo mês.Os Jogos Olímpicos, o maior evento desportivo, juntam delegações e atletas de mais de 200 países. O evento tem data marcada para 23 de julho. O evento foi adiado em 2020, devido ao surgimento da pandemia de covid-19.