Banco Mundial prevê crescimento global de 5,6%, a maior subida pós-recessão em oito décadas

A economia mundial deverá crescer 5,6% este ano, a maior subida após uma recessão nas últimas oito décadas, segundo o relatório "Global Economic Prospects" do Banco Mundial, divulgado esta terça-feira. A instituição alerta, no entanto, para a grande divergência entre os países, notando que muitas das economias emergentes e em vias de desenvolvimento continuam a lutar contra a pandemia da covid-19 e o seu impacto económico.As previsões do Banco Mundial traduzem uma revisão em alta de 1,5 pontos percentuais face aos 4,1% de crescimento estimado em janeiro deste ano. Esta melhoria reflete sobretudo uma retoma mais robusta das economias mais desenvolvidas, em particular dos EUA, que deverão crescer 6,8% em 2021 em vez dos 3,5% anteriormente estimados. Já a China deverá registar uma expansão económica de 8,5%, mais 0,6 pontos percentuais do que as previsões de janeiro.A Zona Euro deverá findar este ano com um crescimento de 4,2%, acima dos 3,6% previstos em janeiro.O relatório sublinha que, apesar do crescimento de 5,6%, o PIB mundial ainda ficará cerca de 2% abaixo dos níveis pré-pandemia, de 2019."Apesar de haver sinais bem vindos de uma recuperação global, a pandemia continua a agravar a probreza e desigualdade nas populações dos países em desenvolvimento", afirmou David Malpass, presidente do World Bank Group."É essencial que haja esforços coordenados globais para acelerar a distribuição de vacinas e alívio da dívida, particularmente dos países de baixos rendimentos", reforçou.