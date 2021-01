Biden já é o novo presidente dos Estados Unidos

15h37

As peças do xadrez internacional dos EUA

Se houve plano que Donald Trump virou do avesso foi o das relações internacionais. No entanto, mesmo que a abordagem de Biden esteja nos antípodas dos seus antecessores, os focos da política externa não serão muito diferentes.



Com a derrota de Trump, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson perdeu um aliado na confrontação com a União Europeia. Isso foi visível, por exemplo, na pressão exercida por Joe Biden para que Londres fechasse um acordo para o pós-Brexit. Nuno Monteiro antevê que o novo Presidente americano tente assegurar um ponto de equilíbrio na relação com o Reino Unido "que não antagonize a Europa".

Depois de Trump ter acusado a Alemanha de aproveitamento indevido na relação com os EUA, o ambiente entre os dois países vai seguramente melhorar. Mas apesar da expectável normalização das relações comerciais e diplomáticas, Washington não deixará de continuar a pressionar Berlim no sentido de aumentar a divisão de encargos na garantia da segurança e defesa europeias.

Não será fácil regressar ao acordo sobre o programa nuclear iraniano. Teerão viola agora o entendimento ao ultrapassar os níveis para o enriquecimento de urânio como retaliação pela saída americana do acordo. O Presidente Rouhani diz que, para os EUA voltarem ao acordo, terão de compensar o Irão pelos danos causados com as sanções aplicadas por Trump.

Biden chega à Casa Branca depois de Trump ter alinhado de forma inédita os interesses americanos aos de Israel e do primeiro-ministro Netanyahu. Biden não vai pôr em causa a aliança com Israel, mas haverá menor alinhamento face à era Trump. Os analistas não acreditam que Biden reverta o reconhecimento dos EUA de Jerusalém como capital israelita.

Para Tiago Moreira de Sá, Biden "tem uma mentalidade de Guerra Fria e, para ele, no imediato, a ameaça externa do ponto de vista estritamente militar e de segurança interna é a Rússia, e não a China". O investigador antecipa, portanto, "uma deterioração nas relações EUA-Rússia". Seja como for, Washington e Moscovo poderão a retomar esforços no sentido de acordos de não proliferação nuclear.

Biden vai dar prioridade à região do Indo-Pacífico. A cooperação com estes países permite-lhe elevar a influência na região, conter a afirmação regional e global da China e ajudar a travar os ímpetos expansionistas de Pequim no mar do Sul da China. A confrontação comercial e, sobretudo, tecnológica com Pequim vai continuar, ainda que em moldes distintos. Pode surgir maior cooperação no plano ambiental.

Ainda em 2019, durante as primárias democratas, Joe Biden garantiu que uma administração por si liderada faria da Arábia Saudita os "párias que eles são". Se Obama esfriou as relações com Riade, Biden deverá fazer o mesmo ou mesmo ir mais longe, afastando Washington deste também tradicional aliado americano no Médio Oriente.