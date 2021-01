Wall Street estreia "era Biden" com novos recordes

A estreia do mandato presidencial de Joe Biden não podia ter arrancado melhor em Wall Street. O Dow Jones, o Nasdaq e o S&P 500 fixaram novos máximos históricos no dia em que se realizou a tomada de posse do antigo vice-presidente de Barack Obama.O tecnológico Nasdaq Composite foi o mais "efusivo", avançando 1,97%, para um novo recorde de 13.457,25 pontos. Durante o dia, o índice fixou um novo máximo no "intraday" ao tocar os 13.486,13 pontos.Seguiu-se o S&P 500 com uma subida de 1,39%, para encerrar nos 3.851,85 pontos, o valor de fecho mais alto de sempre, depois de ter avançado até aos 3.859,75 pontos durante a negociação.O Dow Jones não quis ficar atrás e marcou também máximos ao fechar nos 31.188,38 pontos, uma valorização de 0,83%. Antes, o índice das "blue chips" fixou um recorde intradiário nos 31.235,98 pontos.Uma das estrelas do dia foi a Netflix, que disparou mais de 16% para um máximo histórico de 586,34 dólares após onter ter anunciado que superou os 200 milhões de assinantes Entre as cotadas que se destacaram contam-se também a Nike, a Visa, a McDonald's, bem como a Ford, Twitter, Microsoft e Apple.