Bill e Melinda Gates anunciam divórcio mas mantêm fundação

Bill e Melinda Gates anunciaram o fim do seu casamento de 27 anos. O anúncio foi feito através do Twitter e é sublinhado que não acreditam conseguir "crescer juntos como um casal na próxima fase" das suas vidas.

O fundador da Microsoft lembra que juntos criaram três filhos e uma fundação que tem ajudado milhares de pessoas em todo o mundo a "ter uma vida saudável e produtiva".



"Continuamos a acreditar nessa missão e vamos continuar a trabalhar juntos na fundação", refere o texto conjunto partilhado nas redes sociais.





Sobre a relação e o seu fim pedem privacidade dizendo ter "pensado bem e trabalhado muito" para a manter, acabando por tomar a decisão de se divorciarem.



O casal conheceu-se nos anos 1980 quando Melinda se juntou à Microsoft, empresa fundada por Bill Gates.



Bill e Melinda Gates foram dos maiores financiadores da investigação para o desenvolvimento de vacinas anti-covid-19.



De acordo com a Forbes, Bill Gates é a quarta pessoa mais rica do mundo. Os dois são membros fundadores (tal como Warren Buffett) do Giving Pledge, que apela aos bilionários para doarem a maior parte das suas fortunas em prol de boas causas.