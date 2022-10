Brasil: Com metade dos votos apurados, Bolsonaro e Lula separados por três décimas

Jair Bolsonaro segue na liderança no apuramento dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais brasileiras deste domingo, mas com uma escassa vantagem de apenas três décimas de ponto percentual face a Lula da Silva. Isto quando já foram apurados mais de metade dos votos.O atual presidente brasileiro soma 50,15% dos votos contra 49,85% de Lula da Silva, que também já foi o chefe de Estado do Brasil. Este é o ponto de situação quando já foram apurados 57,57% dos votos.Em termos absolutos, Bolsonaro soma 34.075.731 votos e Lula 33.875.731 votos, o que significa que a diferença entre os candidatos é de apenas 200 mil votos.Estes resultados, contudo, são ainda parciais e há grandes diferenças entre a fase em que se encontra o apuramento de resultados nos diversos Estados brasileiros.Na primeira volta das eleições realizadas em 2 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos que Bolsonaro obteve.