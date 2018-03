Bruxelas responde a Trump: ou a força da lei, ou a lei dos mais fortes

Jyrki Katainen, vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta da Concorrência, diz que a Europa vai tentar resolver o problema das tarifas do aço e alumínio pelo diálogo. Mas avisa que está pronta a agir.

O vice-presidente da Comissão responsável pela pasta da Concorrência garantiu que a União Europeia vai agir em bloco. Reuters

"Temos de escolher entre um comércio baseado na lei – e uma ordem mundial assente na lei – ou a ordem da força, a lei dos mais fortes", avisou esta sexta-feira, 9 de Março, Jyrki Katainen, o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela Concorrência. Katainen frisou que a Europa tem de agir em bloco, que vai procurar dialogar com os Estados Unidos, mas garantiu que a Comissão estará pronta a agir caso "o pior cenário se concretize"."Os Estados Unidos e a União Europeia são aliados muito próximos, sempre foram e sempre vão ser", começou por sublinhar o vice-presidente, numa conferência de imprensa em Bruxelas, convocada com o objectivo de clarificar a resposta da União Europeia à decisão firmada ontem pelo presidente norte-americano Donald Trump, de impor tarifas à importação de aço e alumínio . A decisão dos Estados Unidos dá garantias de excepção apenas ao México e ao Canadá, que Trump considera "amigos", e deixa a porta aberta para uma decisão caso-a-caso, para outros aliados.No arranque das suas declarações, Katainen fez questão de frisar que é preciso clarificar como é que o processo de exclusão vai funcionar, mas que a Comissão está a assumir que a União Europeia será excepcionada das tarifas uma vez que as empresas europeias "não são fonte de comércio injusto nem de ameaça de segurança". "Somos um aliado, não uma ameaça", sublinhou.O vice-presidente confirmou que este sábado a comissária para o Comércio Cecilia Malmstrom tem encontros marcados com os seus homónimos japonês e norte-americano, onde o assunto será discutido. Porém, avisou que esta será "uma reunião" e não "a reunião" decisiva, pelo que não é de esperar que o assunto fique resolvido já amanhã.

Assim sendo, a Comissão está a olhar para todas as hipóteses em cima da mesa. E foi neste ponto que o tom de Katainen endureceu. "Vamos continuar o nosso trabalho preparatório de medidas compensatórias, esperando que não sejamos forçados a usá-las. Mas estaremos preparados caso seja necessário. Se o pior cenário se concretiar vamos levar o Estados Unidos ao tribunal da Organização Mundial do Comércio e estamos a discutiur com outros aliados esta opção", avisou.



Mais: Katainan sublinhou que a Comissão não pode "aceitar que a União Europeia seja dividida em diferentes categorias" e que por isso os Estados-membros vão agir em bloco. "A União Europeia é vista como um bloco no comércio, todos os Estados-membros estão comprometidos com as mesmas regras, não queremos ver qualquer divisão entre Estados-membros ou na indústria", frisou.

O vice-presidente também recusou relacionar a questão do comércio com eventuais negociações no âmbito da NATO, evitando assumir que os Estados Unidos possam estar a pressionar a Europa a aumentar o seu orçamento para a Defesa.

"Espero que ninguém esteja a espera que vamos fazer concessões. Isto não é uma negociação", respondeu Katainen, quando confrontado pelos jornalistas sobre esta possível relação. "Os assuntos relacionados com a NATO e o comércio são completamente separados. A União Europeia não tem um papel na NATO, apesar de ter uma cooperação próxima", somou.

"Somos responsáveis pelo comércio, e é aí que estamos a agir porque temos um problema de comércio", rematou. E no final da conferência fez questão de sublinhar "a mensagem que queria passar", avisando que se trata de escolher entre a força da lei, ou a lei do mais forte.