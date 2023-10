Cerca de 80 portugueses sinalizados em Israel, indica Governo

Cerca de 80 portugueses, entre turistas e residentes, estão em Israel, indicou este domingo o Governo depois do ataque surpresa do Hamas e que ainda não terminou.

"Estão sinalizados cerca de 80 cidadãos nacionais, entre turistas e residentes, que contactaram o Gabinete de Emergência Consular para assinalarem a sua presença no território, ou para solicitarem apoio na identificação de alternativas para a saída do país", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em comunicado.

Na nota enviada às redações, o gabinete de João Gomes Cravinho indica que "à semelhança do que está a ser feito pelos restantes parceiros da União Europeia, os serviços consulares do MNE estão a identificar voos comerciais que possam ser utilizados para deixar o país". Recorde-se que a TAP cancelou os voos que tinha previstos para Israel para este domingo e segunda-feira.

O Ministério indica ainda que, através da embaixada de Portugal em Telavive, "está a fazer um acompanhamento persistente da situação, quer relativa aos portugueses, como no que toca aos desenvolvimentos do conflito, mantendo igualmente contacto com as autoridades locais, bem como com outros países, em especial da União Europeia".

Este sábado, 7 de outubro, o grupo radical islâmico Hamas lançou um ataque surpresa a várias cidades israelitas. As autoridades de Telavive indicam que já morreram pelo menos 600 pessoas, muitas ainda estão desaparecidas, depois de raptos massivos por parte de militantes do Hamas. Do lado palestiniano, o contra-ataque israelita terá causado pelo menos 300 mortos, incluindo 20 crianças.