Número de mortos em Israel sobe para 600. Palestina contabiliza 370 vítimas

Mais de 600 pessoas morreram em Israel na sequência do ataque surpresa que as milícias do Hamas iniciaram no sábado a partir de Gaza, segundo fontes médicas israelitas citadas pelos meios de comunicação locais.





O número de mortes oficiais duplicou este domingo, depois de um número significativo de mortos ter sido encontrado em cidades israelitas perto de Gaza que tinham sido ocupadas por milicianos palestinianos e foram libertadas nas últimas horas pelo exército israelita.





Do lado palestiniano, o número oficial de mortos em Gaza é de 370 mortos e mais de 2.200 feridos resultantes da contra-ofensiva israelita na Faixa de Gaza, de acordo com o novo relatório do Ministério da Saúde de Gaza, citado pela agência Europa Press.

Leia Também Cerca de 80 portugueses sinalizados em Israel, indica Governo



No entanto, o exército israelita afirmou ter matado 400 "terroristas" em Gaza e centenas de outros em território israelita.



Este domingo, as forças armadas israelitas afirmaram, num balanço à comunicação social, que atingiram cerca de 800 alvos do Hamas na Faixa de Gaza. O exército israelita avança ainda que foram mortos centenas de membros da milícia palestiniana e dezenas foram capturados.





De recordar que, no sábado à noite, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, prometeu que as forças de Israel iam procurar os responsáveis do Hamas e avisaram a população de Gaza para "abandonarem" os locais apontados - embora a população palestiniana esteja impedida de abandonar o pequeno enclave. Durante o final do dia, foram vários os relatos de edifícios residenciais serem completamente devastados pelo contra-ataque israelita.