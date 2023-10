Forças Armadas preparam voo de apoio ao regresso de portugueses a partir de Israel

As Forças Armadas estão a preparar um voo de apoio ao regresso de cidadãos portugueses que se encontram em Israel e que pretendam abandonar o país, na sequência do conflito que se agravou este fim de semana.



Em comunicado enviado às redações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) informa que o Governo tomou a decisão devido às "cada vez mais escassas opções que os voos comerciais oferecem, face à exponencial procura por parte de cidadãos de todas as partes do mundo".



O voo ainda não tem hora e data programada, estando a aguardar "autorização de sobrevoo por parte das autoridades israelitas".





"Logo que seja dada a autorização de sobrevoo por parte das autoridades israelitas, informar-se-á de quando chegará o avião e quais os procedimentos a seguir por parte dos portugueses que procuram sair do país", acrescenta o comunicado.

"Trata-se de uma missão que está a ser operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional", refere o MNE.





O Governo indica que "estão sinalizados cerca de 100 cidadãos nacionais, entre turistas e residentes o Gabinete de Emergência Consular apenas para assinalarem a sua presença no território, ou para solicitarem apoio na identificação de alternativas para a saída do país, as quais continuam a ser partilhadas".