China avança com novas medidas para relançar setor imobiliário após crise na Evergrande

Leia Também Filial elétrica do grupo Evergrande anuncia detenção de diretor executivo

o mercado imobiliário terminasse 2023 com uma das maiores descidas no preço das casas novas em quase nove anos.A implementação do apoio financeiro ao abrigo desse mecanismo está a ser acompanhada de perto pelo setor imobiliário, que desde meados de 2021 sofre uma crise sem precedentes, que resultou em milhares de casas inacabadas e em sucessivos incumprimentos por parte dos promotores, especialmente privados.Esta semana, um tribunal de Hong Kong ordenou a liquidação da construtora chinesa Evergrande , depois de não ter conseguido chegar a acordo com os credores para reestruturar a dívida emitida além-fronteiras. A(304 mil milhões de euros e entrou em incumprimento há dois anos, depois de ter sofrido problemas de liquidez.