Os planos do banco central passam também pela emissão de dívida soberana em Hong Kong no final deste mês, o que irá ajudar nesta estratégia de desvalorização do yuan. A divisa começou a enfraquecer no início de maio à medida que a disputa comercial com os EUA começou a escalar ainda mais e os indicadores económicos pioraram.Este fim de semana, à margem do encontro dos ministros das Finanças do G-20, o secretário de Estado norte-americano do Tesouro, Steve Mnuchin, alertou para a queda do yuan como forma de compensação face às tarifas impostas pelos EUA. "Não é coincidência, na minha opinião, que a divisa tenha passado de aproximadamente 6,30 [yuans por 1 dólar] para 6,90", avisou.Recentemente, o Goldman Sachs admitiu que se possa ultrapassar os 7 yuans por dólares no final deste ano ou em 2020, o que só aconteceu durante a crise financeira.Além destas medidas, o governador do Banco da China, Yi Gang, sinalizou na semana passada que a China não tem linhas vermelhas para a sua divisa e que, portanto, a política monetária pode ser ainda mais acomodatícia num futuro próximo.Este será um mês decisivo para as relações entre os dois países. Em Osaka (Japão), a 28 e 29 de junho, na cimeira do G-20, os dois presidentes devem encontrar-se para tentar selar um acordo. Contudo, o presidente norte-americano avisou ontem que se não houver encontro com Xi Jinping irá aumentar as tarifas de imediato, sugerindo que as tarifas podem ir além dos 25%.