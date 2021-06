China mantém fronteiras fechadas apesar da vacinação em massa

Leia Também Presidente dos EUA amplia lista negra de empresas chinesas com restrições

A China lidera a vacinação mundial, com 20 milhões de doses contra a covid-19 administradas por dia, e mais de 40% da população do país já recebeu pelo menos uma dose do fármaco produzido no país. Mas, enquanto outros países reabrem para o mundo, a China parece não ter pressa de virar a página da pandemia.Depois de um começo lento devido à hesitação e escassez de vacinas, a China já administrou mais de 660 milhões de doses, colocando o país de 1,4 mil milhões de habitantes a caminho da imunidade coletiva no espaço de apenas alguns meses. Na capital Pequim, mais de 80% das pessoas já tomaram pelo menos uma dose, segundo dados da autoridade de saúde municipal divulgados pela imprensa chinesa.No entanto, a China - que eliminou a transmissão local do coronavírus e atingiu um elevado nível de vacinação - ainda não sinalizou se vai abandonar o manual da covid com fronteiras fechadas, quarentena rigorosa para chegadas de estrangeiros e lockdowns rígidos quando há surtos de casos. Apesar de ter registado uma morte por covid-19 nos últimos 13 meses e com a proteção cada vez maior devido à vacinação, as autoridades são enfáticas quando comentam os riscos ainda representados pelo coronavírus."Enquanto os surtos permanecerem sem controlo fora das nossas fronteiras, é possível tê-los em qualquer lugar na China, não importa há quanto tempo não existam casos locais", disse Wu Zunyou, epidemiologista-chefe do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças, durante uma conferência em maio.Quando novos casos de covid-19 surgiram esta semana na província de Guangdong, no sul da China, liderados por variantes identificadas pela primeira vez na Índia e no Reino Unido, as autoridades implementaram táticas aprimoradas desde o primeiro lockdown em Wuhan, emitindo ordens para a população ficar em casa nos bairros afetados e realizando testes em massa aos residentes.O foco, que ultrapassou 50 casos numa cidade de 18,7 milhões de habitantes, também levou ao cancelamento de metade dos voos que saíam do aeroporto de Baiyun, o mais movimentado em 2020. Isto mesmo com 36% da população de Guangzhou totalmente vacinada, de acordo com a imprensa local.Em contraste, muitos países com níveis semelhantes ou até mais baixos de vacinação começaram a reverter as restrições, retomando as viagens e suspendendo o uso de máscara, uma estratégia que considera a covid-19 endémica, desde que a maioria das pessoas não apresente casos graves devido à vacinação. Os EUA, por exemplo, suspenderam a exigência do uso de máscara quando 45% da população foi totalmente imunizada.Hong Kong permite agora que os executivos que foram vacinados sejam dispensados da quarentena ao viajar para a cidade e, na segunda-feira, o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, prometeu reabrir a cidade-estado, dizendo que as pessoas aprenderão a conviver "com o vírus no nosso meio" e a reintegrar-se no mundo.À medida que mais países seguem este caminho, a abordagem da China corre o risco de deixá-la cada vez mais isolada. Perante um grande transtorno sempre que há uma crise esporádica e nenhuma perspetiva de viagens internacionais, as pessoas podem começar questionar-se para que serve a vacinação."A vacinação deveria ser um meio para um fim, mas aquilo que vemos na China é que esta tornou-se num fim em si mesma", disse Huang Yanzhong, diretor do Centro de Estudos de Saúde Global da Universidade Seton Hall, de Nova Jersey. "Quanto ao que vem a seguir, não há um guião".