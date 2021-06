China deteta primeiro caso mundial de gripe aviária H10N3 em humanos

O homem, de 41 anos, na província de Jiangsu, noroeste de Xangai, foi hospitalizado em finais de abril e encontra-se estável, anunciou a Comissão Nacional de Saúde no seu 'site' na internet.Mais nenhum caso humano de H10N3 foi reportado em lugar algum, segundo a mesma fonte."Esta infeção é uma transmissão acidental entre espécies", de acordo com o comunicado publicado, no qual se refere: "O risco de transmissão em larga escala é baixo".O paciente melhorou até alcançar os requisitos para lhe ser dada alta, acrescentou a comissão.As autoridades acompanharam todos os contactos e não encontraram "anomalias".De acordo com os peritos trata-se de um caso isolado. Este vírus não tem capacidade para infetar de forma efetiva os humanos.A comissão apelou aos cidadãos para evitarem o contacto com aves mortas no dia a dia e a não se aproximarem sequer dos animais vivos, bem como a cuidarem da higiene alimentar e a recorrerem ao médico se tiverem sintomas de febre ou problemas respiratórios.